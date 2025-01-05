Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türk tarihinin en acı verici olaylardan birisi Sarıkamış Harekatı…

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 22 Aralık 1914’te başlatılan ve 15 Ocak 1915 tarihine kadar devam eden Sarıkamış Harekatı 110'uncu yılına girdi.

60 bin Türk askerinin donarak şehit olduğu elim olay, üzerinden yıllar geçmesine rağmen yıl dönümünde, aynı acıyla tekrar yürekleri yaktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma etkinliklerinde, şehitlerimiz bir kez daha saygıyla anıldı.

BİNLERCE KİŞİDEN VEFA YÜRÜYÜŞÜ

Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Kent merkezi ile Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bu arada toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulunuyor.