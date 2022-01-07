Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsil eden şehit asker heykeli tamamlandı

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan şehit asker heykellerinin açılışı yarın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve çok sayıda davetlinin katılımıyla saat 16.00'da gerçekleşecek.

107 yıl önce 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri temsilen, kardan heykelin yapımına Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesinde başlandı.

'KARI YORGAN EDENLER' TEMALI HEYKELİN YAPIMI TAMAMLANDI

Kars'ta İl Özel İdaresi iş makineleri tarafından taşınan 200 kamyon karla Erzurum, Bayburt, Muş ve Ağrı'daki üniversitelerden heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 8 kişilik ekip, 'karı yorgan edenler' temalı heykeli tamamladı.

"10 GÜN SÜREN ÇALIŞMADA, HEYKEL İÇİN 200 KAMYON KAR TAŞIMASI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, çalışmayı anlatarak, "Sarıkamış Harekatı anma programı kapsamında her yıl Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan asker anısına kardan heykeller yapmaktayız. Bu sene de 107'nci yılı anma programı kapsamında 'karı yorgan edenler' temalı kardan heykel çalışmamızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çalışmamız yaklaşık 10 gün sürdü. Bugün de son rötuşları yapmaktayız. Bölgeye toplamda 200 kamyon kar taşıması gerçekleştirdik. Karı buzlaştırarak, yontarak Allahuekber Dağları'nda donan askerlerimizin figürlerini kara işledik" diye konuştu.

AÇILIŞ YARIN YAPILACAK

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve çok sayıda davetlinin katılımıyla saat yarın saat 16.00'da yapılacak.

































