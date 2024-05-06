Kars'ta taşkın tehlikesi nedeniyle baraj, göl ve göletlere girmek yasaklandı Son günlerde yoğun yağmur yağışının etkisi altında olan kentte güvenlik önlemleri amacıyla alınan karara göre baraj, göl ve göletlere girmek yasaklanırken, girenlere idari işlem uygulanacak.

İHA

Son günlerde sağanak yağış, yurt genelini etkisi altına aldı.

Bazı bölgelerde sel ve su baskınları meydana gelirken, vatandaşlar zor durumda kaldı.

Bu kentlerde biri de Kars oldu...

Baraj, göl ve gölete girmek yasaklandı

Kentte bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olma tehlikesi yaşanacağından dolayı yasaklandığı ve vatandaşlardan can ve mal güvenlikleri açısından yasağa uymaları istendi.

"Alınan tedbirlere riayet edilerek suya girilmemesi gerekmektedir"

Konu ile ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bahsi geçen su yapılarının meskun mahal içerisinde yer alan kısımlarında tel örgü bulunmasına rağmen, tel örgü ile uyarı levhalarının tahrip edildiği ve serinlemek amacıyla suya girildiği tespit edilmektedir. Su yapıları, yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple; baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek, suya girilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşta olan vatandaşların, tehlikenin farkında olamayacağı ve alınan tedbirlerin mahiyetini kavrayamayacağından dolayı ebeveynlerince su yapılarına yaklaştırılmaması gerekmektedir.” denildi.

"İdari işleme tabi tutulabileceklerini bilmeleri gerekmektedir"

Açıklamada, “Ayrıca vatandaşlarımızın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesinde 'İl Genel Kurulu veya İdare Kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.' hükmü gereğince idari işleme tabi tutulabileceklerini bilmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, can güvenliğinin korunması ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla sulama kanalları, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine girmemesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)