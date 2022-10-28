Petrol
93.92
-1.18%
Euro
18.4932
-0.30%
Dolar
18.6082
0.05%
Altın
983.04
-1.12%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
385.075
-0.47%
BTXN Coin
10.61
0.47%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyon: 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi

    Kağızman'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
    • 28.10.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyon: 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi

    Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönelik operasyonlar kararlılıkla yürütülmeye devam ediyor...

    Kars'ın Kağızman ilçesinde, 24-27 Ekim 2022 tarihleri arasında "Şehit Jandarma Er Halit Akyol Operasyonu" gerçekleştirildiği duyuruldu.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin kırsal kesimindeki Çemçe-Madur bölgesinde, örgütün kış üstlenmesine yönelik 24-27 Ekim 2022 tarihleri arasında 'Şehit Jandarma Er Halit Akyol Operasyonu' gerçekleştirildi." ifade edildi.

    2 mağara ve 21 sığınak tespit edildi

    Planlı ve titiz bir çalışmayla düzenlenen operasyon çerçevesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, teröristlerce kullanılan 2 mağara ve 21 sığınak tespit edildi.

    Kars ta terör örgütüne yönelik operasyon: 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi #1

    Suç unsurları bulundu

    Mağara ve sığınaklardaki aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, birer keskin nişancı tüfeği, bixi makineli tüfek ve M-16 piyade tüfeği, 3 roketatar, 558 fişek, 1 antitank roketatar mühimmatı, 1 antipersonel roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 2 roketatar sevk fişeği, 1 basma tip el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 1 kilogram TNT kalıbı, 72 büyük tüp, muhtelif yaşam malzemesi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

    Kars ta terör örgütüne yönelik operasyon: 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi #2

    Sığınak uzun zamandır kullanılmıyor

    AA'nın haberine göre, ele geçirilen mağara ve sığınaklar ile delil niteliği taşımayan malzemeler imha edildi.

    Söz konusu sığınak ve mağaraların teröristlerce uzun süredir kullanılmadığı anlaşıldı.

    Kars ta terör örgütüne yönelik operasyon: 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi #3


    Napoli teknik direktörü Spaletti'den Kim Min-Jae'ye övgü
    Futbol

    Napoli teknik direktörü Spaletti'den Kim Min-Jae'ye övgü

    Kamera karşılaştırması: 10 yıllık Nokia 808 PureView, iPhone 14 Pro'ya karşı
    Teknoloji

    Kamera karşılaştırması: 10 yıllık Nokia 808 PureView, iPhone 14 Pro'ya karşı

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!
    Advertorial

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

    Görüş Bildir