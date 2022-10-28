Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyon: 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi

Kağızman'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönelik operasyonlar kararlılıkla yürütülmeye devam ediyor...

Kars'ın Kağızman ilçesinde, 24-27 Ekim 2022 tarihleri arasında "Şehit Jandarma Er Halit Akyol Operasyonu" gerçekleştirildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin kırsal kesimindeki Çemçe-Madur bölgesinde, örgütün kış üstlenmesine yönelik 24-27 Ekim 2022 tarihleri arasında 'Şehit Jandarma Er Halit Akyol Operasyonu' gerçekleştirildi." ifade edildi.

2 mağara ve 21 sığınak tespit edildi

Planlı ve titiz bir çalışmayla düzenlenen operasyon çerçevesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, teröristlerce kullanılan 2 mağara ve 21 sığınak tespit edildi.

Suç unsurları bulundu

Mağara ve sığınaklardaki aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, birer keskin nişancı tüfeği, bixi makineli tüfek ve M-16 piyade tüfeği, 3 roketatar, 558 fişek, 1 antitank roketatar mühimmatı, 1 antipersonel roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 2 roketatar sevk fişeği, 1 basma tip el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 1 kilogram TNT kalıbı, 72 büyük tüp, muhtelif yaşam malzemesi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sığınak uzun zamandır kullanılmıyor

AA'nın haberine göre, ele geçirilen mağara ve sığınaklar ile delil niteliği taşımayan malzemeler imha edildi.

Söz konusu sığınak ve mağaraların teröristlerce uzun süredir kullanılmadığı anlaşıldı.