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    Kars'ta veterinere giden buzağıya maske takıldı

    Akyaka ilçesinde besici çift, rahatsızlanan buzağılarına maske takıp veteriner kliniğine götürdü.
    • DHA
    • 10.07.2020 - 11:17
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    Kars'ta veterinere giden buzağıya maske takıldı

    Kars'ta Akyaka ilçesinin Demirmenköprü köyünde oturan Tellibey- Songül Tuncer çiftinin, buzağıları rahatsızlandı. Çift, buzağıyı kendilerine ait otomobilin arka koltuğuna bindirip, kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü.

    3 AYLIK BUZAĞI DA MASKE TAKTI

    Çift, 3 aylık olduğu belirtilen buzağıya ayrıca maske taktı.

    Tuncer çifti, buzağılarını sindirim sistemi rahatsızlığından dolayı veteriner hekime getirdiklerini söyledi.

    Herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet eden çift, tedavinin ardından klinik çalışanlarına el sallayarak, buzağıları ile birlikte köylerine doğru yola çıktı.

    Kars'ta veterinere giden buzağıya maske takıldı #1

    Kars'ta veterinere giden buzağıya maske takıldı #2

    Kars'ta veterinere giden buzağıya maske takıldı #3

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