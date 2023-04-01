Kars'ta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı Kars'ta kar ve tipiden dolayı tırlar yolda mahsur kaldı. Tır sürücüleri saatlerce kurtarılmayı bekledi.

İHA

Kara kış yurdum bazı bölümlerinde etkisini sürdürüyor.

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar yağışı ve tipi Kars-Digor-Iğdır karayolunda araçların geçişine izin vermedi.

Yaklaşık 5 saat mahsur kaldıklarını ifade eden sürücü Faysal Bars, "Kars'tan Doğubayazıt'a gidiyoruz. Maalesef burada kaldık. Tuzlama aracı geçiyor ama faydasız. Herhalde böyle devam edecek" dedi.

Karayollarını aradıklarını belirten sürücüler, "Burada mahsur kaldık. Arıyoruz karayollarını kimse bir şey yapmıyor. Her yeri aradık kimse dönmedi" diye konuştu.

Karayoluna kullanan sürücüler trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.