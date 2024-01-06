Kars’taki kardan heykellerin açılışı bugün yapılıyor Sarıkamış ilçesinde donarak şehit olan 90 bin askeri temsilen yapılan kardan şehit heykellerinin açılışı ile ilgili bilgi verildi.

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İHA

Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars'ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 90 bin asker donarak şehit olmuştu.

1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında yaşanan bu olay, günümüzde hafızalardaki yerini korumaya devam etti.

Şehitler her yıl yapılan etkinliklerle anılırken, bu yıl soğuk hava şartlarında yaşamını yitiren askerlerin anısına yapımına başlanan kardan heykellerin her aşaması ilgi ile takip edildi.

Heykeller 200 kamyon kar taşınarak yapıldı

Kars’ın Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yaklaşık 15 kilometre uzaklıktan 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan şehit askerlerin heykellerinin yapımında 9 kişi görev aldı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin ve ekibi tarafından yapılan heykellerin bugün açılması bekleniyor.

Heykellerin açılışı Osman Aşkın Bak ve Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılacak

Verilen bilgilere göre kardan heykellerin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılacak.

Bakanların heykellerin açılışı için saat 15.00’de etkinliklere katılması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)