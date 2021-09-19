Kars'ta derelerin oluşturduğu menderesler, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

En çok göç veren illerimizden biri olan Kars, tarihi ve doğal güzellikleriyle büyülemeye devam ediyor.

Son olarak Arpaçay ve Selim ilçelerinde kışın beyaz örtü arasında süzülerek akan dereler, sonbaharda ise sarı ve yeşil tonlar arasında oluşturduğu kıvrımlarla bölgeye güzellik katıyor.

ORTAYA ÇIKAN MANZARALAR HAYRAN BIRAKIYOR

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip bölgede oluşan mendereslerin, çayırlarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturuyor.

Doğaseverler de sonbahar mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde bölgeye gelerek hem doğa gezintisi yapıyor hem de doğal güzelliği fotoğraflıyor.

Kıvrım kıvrım akan mendereslerin oluşturduğu güzellikler, drone ile görüntülendi.

Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor ViDEO

"İNSANIN SAATLERCE BURADA VAKİT GEÇİRESİ GELİYOR"

Arpaçay'a gezmeye gelen doğasever Ömer Tarsuslu, mendereslerin olduğu yere ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Bölgenin, insanı dinlendiren bir doğasının olduğunu ifade eden Tarsuslu, "Bugün Arpaçay ilçesine gezmeye geldim. Tesadüfen burayı fark ettim, ilçeye de bayağı yakınmış. Doğası çok güzel, köylerin arasından kıvrılarak geçen bir dere var. Manzarası çok güzel, insanın saatlerce burada vakit geçiresi geliyor." dedi.

"İNSANA HUZUR VEREN BİR MANZARASI VAR"

Tarsuslu, mendereslerin geçtiği bölgenin, kentte gezdiği en iyi yerler arasında olduğunu belirterek, "Fotoğraf çektim ve çok güzel kareler yakaladım. İnsana huzur veren bir manzarası var, iyi ki de buraya geldim." diye konuştu.

Köylülerden Recep Kurtbaş da mendereslerin bulunduğu alana ziyaretçilerin sık sık geldiğini anlatarak, "Özellikle de hafta sonları buraya çok insan geliyor, buralarda geziyorlar, piknik yapıyorlar. Fotoğraf çekmek için de çok geliyorlar, çünkü buranın doğası çok güzel." ifadelerini kullandı.