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    Kartal Sahili'ndeki müsilaj havadan görüntülendi

    Kartal Sahili’nde yoğunlaşan deniz salyası havadan görüntülenirken, salyanın etkisi altına aldığı alanın büyüklüğü dikkati çekti.
    • İHA
    • 12.06.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 17:18
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    Kartal Sahili'ndeki müsilaj havadan görüntülendi

    Marmara Denizi müsilajla kaplandı. Denizin güzelliğine gölge düşüren, deniz canlılarını etkileyen müsilaj için mücadele devam ediyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler ve vatandaşlar başlatılan seferberlik kapsamında, Marmara'yı kurtarmak için çalışıyor.

    Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Kartal Sahili’nde yoğunlaşan deniz salyası görüntülendi.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Marmara Denizi'nde oluşan, denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası tehdidi, İstanbul kıyılarında da etkisini göstermeye devam ediyor.

    Kartal Sahili'nde de yoğunluğunu artıran deniz salyası, sahil şeridini adeta kaplarken, havadan çekilen görüntülerle etkisi altına aldığı alanın büyüklüğü gözler önüne serildi.

    Kartal Sahili'ndeki müsilaj havadan görüntülendi VİDEO

    Kartal Sahili ndeki müsilaj havadan görüntülendi #1

    Kartal Sahili ndeki müsilaj havadan görüntülendi #2

    Kartal Sahili ndeki müsilaj havadan görüntülendi #3

    Kartal Sahili ndeki müsilaj havadan görüntülendi #4

    Kartal Sahili ndeki müsilaj havadan görüntülendi #5

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