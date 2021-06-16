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Kartal'da aşı yoğunluğu drone ile görüntülendi

Kartal'da aşı yoğunluğu drone ile görüntülendi

SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, aşı yaptırmak için kuyruk oluşturdu. O anlar havadan çekilen görüntülerle kaydedildi.