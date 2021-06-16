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    Kartal'da aşı yoğunluğu drone ile görüntülendi

    SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, aşı yaptırmak için kuyruk oluşturdu. O anlar havadan çekilen görüntülerle kaydedildi.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 10:26
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    Kartal'da aşı yoğunluğu drone ile görüntülendi

    İstanbul'un Kartal ilçesinde aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Hastanelere randevulu ya da randevusuz gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

    VATANDAŞLARIN AŞIYA İLGİSİ YOĞUN

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığı açıklamasının ardından, mesai saatinin başlamasıyla birlikte İstanbul genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu.

    Kartal da aşı yoğunluğu drone ile görüntülendi #1

    Kartal'da aşı yoğunluğu drone ile görüntülendi VİDEO


    KUYRUK OLUŞTU

    Kartal Lütfi Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenler içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu.

    Sırası gelenler içeri alınarak aşıları yapıldı. Oluşan aşı kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.

    Kartal da aşı yoğunluğu drone ile görüntülendi #2

    Kartal da aşı yoğunluğu drone ile görüntülendi #3

    Kartal da aşı yoğunluğu drone ile görüntülendi #4

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