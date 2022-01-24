İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtü altında kalan Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteriyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kent genelinde ara ara başlayan kar yağışı, Kartal ilçesindeki Aydos Ormanı ve çevresinde de etkili oldu.

AYDOS ORMANI'NDAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Binaların çatılarının beyaza bürünmesiyle Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası havadan görüntülendi.

Kartal'daki Aydos Ormanı karla kaplandı VİDEO















