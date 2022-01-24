Euro
15.157
-0.75%
Dolar
13.4044
-0.50%
Altın
791.99
-0.20%
Borsa
1946
-3.24%
Bitcoin
462.330
-5.90%
BTXN Coin
29.77
-7.91%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Kartal'daki Aydos Ormanı karla kaplandı

    İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtü altında kalan Aydos Ormanı havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal'daki Aydos Ormanı karla kaplandı

    Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteriyor.

    İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kent genelinde ara ara başlayan kar yağışı, Kartal ilçesindeki Aydos Ormanı ve çevresinde de etkili oldu.

    AYDOS ORMANI'NDAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Binaların çatılarının beyaza bürünmesiyle Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası havadan görüntülendi.

    Kartal'daki Aydos Ormanı karla kaplandı VİDEO

    Kartal daki Aydos Ormanı karla kaplandı #1

    Kartal daki Aydos Ormanı karla kaplandı #2

    Kartal daki Aydos Ormanı karla kaplandı #3

    Kartal daki Aydos Ormanı karla kaplandı #4

    Kartal daki Aydos Ormanı karla kaplandı #5

    Kartal daki Aydos Ormanı karla kaplandı #6


    Görüş Bildir