Kartal'da bisikletli kadına bakan sürücü mastürbasyon yaptı! Hapsi isteniyor... Bisiklet süren kadını taciz eden şüpheli hakkında “Teşhir suretiyle cinsel taciz“ suçundan 4 buçuk aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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İHA

İstanbul Kartal'da akılalmaz bir olay yaşandı.

14 Kasım Salı günü sabah saatlerinde Kartal Sahil yolunda meydana gelen olayda, bisiklet süren Meltem K. (23), arabayla bir kişi tarafından takip ve taciz edildi.

Meltem K., kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Ersin Naci K.’yi (55) cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Olayın ardından şüpheli Ersin Naci K. gözaltına alındı.

"Teşhir suretiyle cinsel taciz"

Bugün adliyeye getirilen Ersin Naci K., “Teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Müştekiye bakarak mastürbasyon yaptığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede; şüpheli Ersin Naci K.’nin, sevk ve idaresindeki araçla müşteki Meltem K.’yi Kartal istikameti yönünde takip ettiği ve müştekiye bakarak mastürbasyon yaptığı, kollukça olaya ilişkin kamera görüntüsünün incelendiği ve şüphelinin, müştekiyi Kartal sahil bölgesinde saat 07.32 ile 07.45 saatleri arasında aracıyla takip ettiği hususunun tutanak altına alındığı, bu itibarla şüpheli hakkında kamu davası açılması için yeterli delil bulunduğu belirtildi.

3 yıla kadar hapsi isteniyor

Ayrıca şahıs hakkında “Teşhir suretiyle cinsel taciz“ suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)