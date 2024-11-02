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Özel Haber

İstanbul, CHP'li eski Türkiye'nin çöp dağları arasında çağ dışı bir döneme girdi.

Kartal bu konuda başı çeken ilçelerden biri.

CHP'li Kartal Belediyesi konserlere milyonlar harcarken işçilerin zam talebini karşılamadı.

KARTAL'DA ÇÖP DAĞLARI

Temizlik işçileri de sık sık ünlü isimlerle düzenlediği konserlere milyonlar harcamasıyla gündeme gelen yönetimin kendi zam talebini karşılamaması üzerine grev kararı aldı.

İşçiler çöp toplamayı bırakınca sokaklar çöp dağlarına teslim oldu.

Tüm Kartal'da kötü konu ve görüntü hakim.

Kartallılar ise duruma isyan ediyor.

WHATSAPP HATTIMIZA GELENLER

İstanbul'un en nezih ilçelerinden birinde oturan Kartal sakinleri ilçelerinin bu hale gelmesinden şikayetçi.

Birçok okur da konuya ilişkin şikayetlerini WhatsApp ihbar hattımıza iletiyor.

Sokaklarındaki çöp dağlarının fotoğraflarını gönderen Kartallılar yetkililerden çözüm bulunmasını istiyor.

ENSONHABER İHBAR HATTI

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