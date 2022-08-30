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    Kartal'da klasik arabalardan 30 Ağustos konvoyu

    30 Ağustos Zafer Bayramı klasik araçlardan oluşan konvoyla kutlandı. Kartal'dan başlayarak İstinye'de son bulan konvoya 100 klasik otomobil katıldı.
    • 30.08.2022 - 14:24
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    Kartal'da klasik arabalardan 30 Ağustos konvoyu

    İstanbul'un Kartal ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte 100 klasik otomobil renkli bir görüntü oluşturdu.

    Etkinlik bando ekibinin performansıyla başladı. Ardından saygı duruşu gerçekleşerek, İstiklal Marşı okundu.

    Kartal da klasik arabalardan 30 Ağustos konvoyu #1

    Türk bayraklarıyla süslenen konvoy

    Birbirinden farklı marka ve modellerden oluşan araçlar, Türk bayraklarıyla süslenerek konvoy oluşturuldu.

    Etkinliğe off road araçları da eşlik etti.

    Kartal'da başladı İstinye'de son bulacak

    Klasik araçlar daha sonra konvoy halinde sahil yolundan Kadıköy'e doğru hareket etti.

    Konvoyun Avrupa Yakası'na geçerek İstinye'de son bulacağı öğrenildi.

    Kartal da klasik arabalardan 30 Ağustos konvoyu #2

    "Bu bayram herkese güzellik ve iyilikler getirsin"

    DHA'nın aktarımına göre; İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Hakan Arvay, "İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak ulusal bayramlarda olduğu gibi klasik otomobil kortejimizde yerimizi alacağız.

    Bugün 100. yıla özel 100 klasik otomobille kortej yapmayı planladık. Burada büyük bir coşku var. Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

    Bu bayram herkese güzellik ve iyilikler getirsin. Gün boyunca gezerek İstanbullularla bayramımızı kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

    Kartal da klasik arabalardan 30 Ağustos konvoyu #3


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