Yürütülen çalışmalar sonrası müsilajdan arındırılan Kartal sahilinin son hali havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'ni saran müsilajdan kurtulmak için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan aralıksız çalışmalar sayesinde bazı bölgeler temizlendi. Vatandaşların, belediyelerin destek verdiği temizleme çalışmalarının sonucu İstanbul'un Kartal ilçesinde görüldü. Kartal sahili deniz salyasından arındırıldı.

KOKU VE KİRLİLİK SONA ERDİ

Geçtiğimiz günlerde Kartal'da sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Kartal sahilinin son hali havadan görüntülendi.

Kartal'da müsilaj temizlendi VİDEO





"SAHİL DAHA TEMİZ DURUMDA"

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Hüseyin Yalçın, “Kartal sahil şu an için daha temiz durumda. Tabii bu deniz salyalarının temel sebebi araştırılmalıdır.

Temizlik çalışmaları uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. Son durum olarak da Kartal sahili temizlenmiş olarak gözüküyor.” diye konuştu.



