Kartalkaya'daki otel yangını hakkında konuşan görgü tanığı: 'Bebeğimi pencereden atacağım' diye tutturdu

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde sabah saatlerinde çıkan yangın, büyük bir felakete yol açtı.

234 kişinin konakladığı otelde meydana gelen yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

Yangının ardından bölgeye intikal eden itfaiye ve AFAD ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Çalışmalar hızla devam ederken, yangının tamamen sönmesinin ardından arama kurtarma faaliyetlerinin başlamasıyla ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Yangına ve çalışmalara ilişkin gelişmeleri aktarmak için olay yerinde canlı yayın yapan TV100 ekibi, görgü tanıkları ile röportaj gerçekleştirdi.

Görgü tanığının anlattıkları yürek dağladı.

“İKİ KADIN KENDİNİ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ATTI”

Yangının sabah saat 02.30 civarı başladığını söyleyen görgü tanığı, şöyle konuştu:

Saat 02.30 civarıydı. Pencerelerde imdat diye bağırıyorlardı. Biz de çatıya çıktık, ip atar belki kurtarabiliriz diye. Üst kısımda yanan iki tane bayan vardı. En üst kattan gözümüzün önünde kendilerini yere attılar. Elimizden bir şey gelmiyordu. Patlama sesi olmadı. Yukarıda yangın başlayınca biz hepimiz çatıdan indik. İtfaiye o ara geldi zaten bizi uzaklaştırdı.

"BEBEĞİMİ PENCEREDEN ATACAĞIM DİYE TUTTURDU"

Yangın aşağıdan başladı arka taraftan, birden en üst kattan fışkırmaya başladı ateş. Oradaki insanlar atladı. Bir adam vardı bebeği vardı elinde “atacağım” diye tutturdu. Biz atma dedik, sonra itfaiye geldi kurtardı. İtfaiyenin gelmesi 2 saat sürdü.

YANGIN TÜPÜ VAR MIYDI?

"İçerde yangın tüpü var mıydı?" sorusuna cevap veren tanık, “Onu bilmiyorum. İçeri hiç girmedim. Ben yan tarafta çalışıyorum. Çığlıkları duyarak geldim. İki civarı benim mesaim bitti, kendi odama geçtim. 2.30 civarı sesler geldi. O ara yangın çıkmaya başlamış." dedi.

"KENDİLERİNİ YERE ATTILAR"

Yangın aşağıdan başladı sonra en üst kattan yangın fışkırmaya başladı. Oradaki insanlar kendilerini attı yere. En son itfaiye geldi.

“YASTIK YORGAN KOYDUK AŞAĞILARA”