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AA

İki gün önce Kartalkaya'da çıkan yangında harabeye dönen otelde 78 kişi hayatını kaybetti.

Dün ve bugün vefat edenlerin cenaze törenleri düzenlenmeye devam ediyor.

Yangında hayatını kaybedenler geride gelecek umutlarını ve acılı ailelerini bıraktı.

Vefat edenlerin her biri yaşadığı şehirlerde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından büyük bir üzüntü ile defnedildi.

BU ACININ TARİFİ YOK

Türkiye yaşanan otel yangınında ya da alevlere teslim olmamak için odasının penceresinden atlayarak hayatını yitirdi.

Otelde yangın alarmının çalışmaması, yangın merdivenlerini yetersiz olması felaketin boyutunu artırdı.

Okul ara tatili nedeniyle otelde konaklayan çok fazla çocuk olması da üzüntüyü katladı.

41 YAŞINDAKİ MÜGE YOLCU, 10 YAŞINDAKİ PERA YOLCU

Kartalkaya'daki otel yangınında ölen anne ve kızı İzmir'de son yolcuğuna uğurlandı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve kızın cenazeleri, İzmir'de toprağa verildi.

KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGININDA ÖLEN ANNE VE KIZI SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Müge Suyolcu (41) ve 10 yaşındaki kızı Pera Suyolcu için öğle vakti İskele Yahşibey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENLERDE YETKİLİLER DE HAZIR BULUNDU

Törene aile yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elbanve yetkililer de hazır bulundu.

Törende aile yakınları, anne ve kızın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri, İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BENİM MELEKLERİM SON DEĞİL"

Eşini ve kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Yavuz Suyolcu, gazetecilere, "İnsanın doğasına yakışan hukuka geçmedikçe, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını kendi içimizde hissetmedikçe, hiçbir yerde hiçbir şey değişmeyecek. Benim meleklerim son değil. Dünyanın kuralı bu." dedi.

AKRABALARI YANGIN SIRASINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Hayatını kaybeden Müge Suyolcu'nun eniştesi İsmet Özgenç de otelde çıkan yangınla ilgili ailenin yaşadıklarını anlattı. Yangın alarmının çalmadığını öğrendiklerini belirten Özgenç, şunları söyledi:

2 tane merdiven var ama bir tanesi solda, diğeri sağda. Sağdaki merdiven kayak odasına iniyormuş. 4'üncü katta yangın çıktığı için duman yukarı çıkıyormuş. Bunlar da hep beraber el ele tutuşuyorlar. 4'üncü kata kadar zor geliyorlar. Sonra aşağıya doğru bir şeyler oluyor, birileri çarpışıyor, baba ile oğlu binadan çıkıyor. Anne ve kızı orada kalıyor.

TATİL, KARNE HEDİYESİYDİ

Özgenç, ailenin tatili 4. sınıf öğrencisi Pera ve 8. sınıf öğrencisi Göksel Derin Suyolcu'ya (13) karne hediyesi olarak planladığını ifade ederek, "Çocukların karneleri çok iyi olduğu için anne ve babası bir hediye olsun diye götürdü. Kayağı çok seviyorlardı." dedi.

51 YAŞINDAKİ SÜLEYLAN DAYI, 48 YAŞINDAKİ SEDEN NURGÜL DAYI, 15 YAŞINDAKİ ELA DAYI (15), BUSE DAYI (12)

Bolu'daki otel yangınında ölen aile İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Süleyman (51) ve Seden Nurgül Dayı (48) çifti ile kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12) için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze töreninde, Dayı ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut tkatıldı.

Vali Gül, taziyede bulunduktan sonra, Bolu'da hayatını kaybeden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak için Karacaahmet Şakirin Camii'nde düzenlenen törene katılmak üzere camiden ayrıldı.

İl Müftüsü Safi Arpaguş, Dayı ailesi için yakınlarından helallik isteyerek, tezkiye konuşması yaptı.

"KELİMELERİN BOĞAZLARA TIKANDIĞI BİR AN"

Kelimelerin boğaza tıkandığı bir anı yaşadıklarını söyleyen Arpaguş, "Ülkemizin yüreğini yakan, bütün insanlarımızı kedere boğan elim bir hadise sonucunda kaybettiğimiz kardeşlerimizi Hakk'a uğurluyoruz. Üzgünüz. Göz yaşarıyor, kalp ürperiyor. Bir insanı kaybetmek kolay değil. Cenabıhak'tan sabır niyaz ediyoruz. Sabrınızı, takatinizi Cenabıhak fazlasıyla bizlere ihsan ederek, bu tecelliyi kolaylıkla karşılamayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi, dualar edildi. Bu esnada ağlayan bazı aile yakınlarının, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

IHLAMURKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Dayı ailesi, kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Süleyman Dayı'nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin tatil için bir ay önceden yer ayırttığını, tatilden bir gün sonra ise oğlunun nişanı için yanlarına gelmeyi planladığını anlattı.

Sabah televizyonda yangını görünce kardeşine ulaşmaya çalıştığını belirten Dayı, "O otelde kaldıklarını bilmiyordum ama orada olduklarını biliyordum. Aradık, ulaşamadık ne eşine ne kendisine. Kayınpederini aradım, o da aynı şekilde ulaşamadı. Bolu'ya doğru hareket ettiler. Sonra ben çocuğa haber verdim, benim çocuk da gitti." diye konuştu.

Mehmet Yaşar Dayı, ailenin otelin 11'inci katındaki 13 numaralı odada kaldığını öğrendiklerini sözlerine ekledi.