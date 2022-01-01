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    Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu

    Kayak merkezi, yeni yıla kar yağışıyla 'merhaba' dedi. Tatilciler, kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkardı.
    • AA
    • 01.01.2022 - 12:05
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    Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu

    Kayak yapmak isteyen yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktası olan Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor.

    Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, yeni yılın ilk gününde karlı hava kendini gösterdi.

    KAYAK MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI

    Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kar kalitesi ve toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan pistleriyle tatilcilerin gözdesi olan merkezde sabah başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

    Kartalkaya da kar yağışı etkili oldu #1

    KAR KALINLIĞI 1 METREYİ GEÇTİ

    Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Kartalkaya'da tatilciler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

    OTELLER NEREDEYSE DOLU

    Merkezde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

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    Kartalkaya da kar yağışı etkili oldu #3

    Kartalkaya da kar yağışı etkili oldu #4

    Kartalkaya da kar yağışı etkili oldu #5


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