Kartalkaya'da otel yangını faciası! Dünyadan taziye mesajları

ANKA

Bolu Kartalkaya'da sömestir tatili cehenneme döndü..

Kayak merkezinde yanan Grand Kartal Otel’de 66 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı.

Yangınla ilgili çok sayıda ülkenin lideri ve Türkiye’deki yabancı misyon temsilcilikleri, taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajları yayınladı.

Mesajlardan bazıları şöyle:

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: Bolu'daki kayak merkezinde çıkan yangında trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Yunanistan adına hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Kartalkaya kayak merkezinde oteldeki yangından dolayı çok üzüldüm. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk milletine, sevdiklerini kaybeden yaslı ailelere başsağlığı diliyorum ve yaralıların çabuk iyileşmesi için dua ediyorum.

KKTC

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yangın faciası, Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin de yüreğini dağladı. Allah Türk milletini her türlü afetten korusun.

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Bolu'daki Grand Kartal Oteli'ni saran yangın nedeniyle kalplerimiz yaşamını yitirenler ve aileleriyle birlikte. Alevlerle mücadele eden ilk müdahale ekiplerinin inanılmaz cesaretinden onur duyuyoruz. Avrupa bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içindedir.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Bolu'daki otelde meydana gelen yangında yaşanan trajik can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyor ve yangını kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acı zamanda Türkiye'nin yanındayız.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Türkiye'nin Bolu ilindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan bir otel yangınında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların büyük üzüntüsü içindeyiz. Bu faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı: Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen trajik yangından dolayı derin üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Bu zor zamanda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz.

AVUSTURYA

Avusturya Dışişleri Bakanlığı: Kartalkaya kayak merkezindeki otel yangınının yol açtığı trajik can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybedenlerle. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski: Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Ölenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

ALMANYA

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg: Kartalkaya tatil beldesinde kış tatilinin ortasında korkunç bir felaket yaşanıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

FRANSA

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont: Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde çıkan yangın haberini dehşetle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başın sağ olsun, geçmiş olsun Türkiye.

DANİMARKA VE MACARİSTAN

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft: Kartalkaya'daki yangın nedeniyle derinden üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: Çok üzücü. Başınız sağ olsun.

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris: Bolu Kartalkaya’daki trajik yangından dolayı büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileklerimi sunuyorum.

RUSYA

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına en içten başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

İTALYA

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği: Bolu'da meydana gelen yangından dolayı çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dileriz.

POLONYA VE İSVEÇ

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği: Bolu'daki trajik yangın haberini derin bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, bu elim olaydan etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği: Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

UKRAYNA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Bolu'da meydana gelen ve en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik yangın nedeniyle en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İRAN

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Bolu İli Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel ile Sivas İli Yıldız Dağı’ndaki Yıldızhan Oteli'nde meydana gelen ve 120'den fazla Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan feci olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü bildirir; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına taziyelerini sunar ve olayda hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diler.