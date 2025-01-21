Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nden sabah saatlerinde kahreden haber geldi.
Bölgedeki bir otelde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.
234 kişinin konakladığı otelde yangın, saat 03.30 sıralarında başladı.
Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Tahliye edilemeyen 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.
ADEM METAN BÖLGEDEN BİLGİ VERDİ
Haberi alan Ensonhaber yazarı Adem Metan, hemen olay bölgesine intikal etti. Metan, video bağlantı vasıtasıyla bölgedeki gözlemleri ve son gelişmeleri aktardı.
Otelin çatı bölgesindeki yangını da kaydeden Metan, ekiplerin koordinasyon ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
"TAHLİYE SIRASINDA KARGAŞA YAŞANDI"
Metan şöyle konuştu:
Otelde yangının ilk çıktığı anlarda, tahliye sırasında bir kargaşa çıktığı söyleniyor. Elbette bunlar bilirkişi raporundan sonra netleşecek konular. Burada çok sayıda hazırda bekleyen ambulans ekibi söz konusu.
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