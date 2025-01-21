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Kartalkaya'da yangın felaketi: Adem Metan olay yerinden son gelişmeleri paylaştı

Kartalkaya'da yangın felaketi: Adem Metan olay yerinden son gelişmeleri paylaştı Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybedip 32 kişi de yaralanırken olay yerine intikal eden Adem Metan, bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.