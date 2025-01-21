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İHA

Türkiye sabahın ilk saatlerinde yangın felaketi haberiyle sarsıldı.

Felaketin adresi Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ydi.

Bir otelde çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı.

ÇARŞAF SARKITARAK KAÇTILAR

Yangına uykuda yakalanan onlarca tatilci alevlerden nasıl kaçacağını şaşırdı.

O anlarada çarşaflarını pencerelerden sarkıtanlar yangınlardan kaçmak için kendilerini boşluktan aşağıya sarkıttı.

O anlarda kameralar kayıttaydı.

Çarşafla zemine ulaşılamayacak kadar yukarı katlardaki tatilcilerin pencerelerde panikle çare aradığı anlar da kameraya yansıdı.

ÇOK SAYIDA ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangındaki bu ilk anlardan sonra alevlere, Bolu ile çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen başta 30 itfaiye ve 28 ambulans aracı olmak üzere 85 araç ve 231 personelle müdahale edi.

Yangın kontrol altına alınırken odalar tek tek kontrol ediliyor.

Soğutma çalışmalarının da devam ettiği bölgede tatilciler farklı otellere yerleştirildi.

10 CAN KAYBI

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yangın nedeniyle 10 tatilci yaşamını yitirdi.

Yaralanan 32 kişinin tedavisi devam ediyor.