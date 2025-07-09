Kartalkaya'daki faciada otel sahibinin kızı konuştu: Patron babamdır

Türkiye, ihmaller zincirinin ardından yaşanan bu feci yangın haberiyle yasa boğulmuştu...

Bolu’nun gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangın, 78 kişinin canından olmasıyla sonuçlandı.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı.

19 KİŞİNİN YARGILANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

28 şüpheli tutuklanırken, 9’u sonraki süreçte tahliye edildi.

PATRONUN KIZI SAVUNMA YAPTI

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının duruşmasında otelin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül’ün kızı, tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu’nun savunması alındı.

Olay gecesini anlatan Ceyda Hacıbekiroğlu, "Olay gecesi ben de oradaydım. En yakın arkadaşımı da kaybettim. 6'ncı katta kalıyordum seslere uyandım. Eğlence sesleri diye düşündüm. Yardımcım kapıyı açarak duman kokusu hissedip beni uyandırdı. 03.30 gibi annemi aradım, o da 6'ncı katta kalıyordu. ‘Havlu ıslat kapının altına koy sakın çıkma’ dedi. Annemi tekrar aradım, camı açıp sundurmaya çıkıp kaçmamı söyledi. Duman fazla gelmeye başlamıştı. Camda çocuk kilidi vardı ve açılmıyordu. Tahta çekiçle ilk camı kırdım. Çift camlıydı, ikinci camı kıramadım. Küçük bir delik açtım ve camdan sundurmaya indiğimde bayılır gibi oldum." dedi.

"ÇOCUKLARIMI KİM KURTARDI BİLMİYORUM"

Sundurmaya indikten sonra merdivenle aşağı indiğini ifade eden Hacıbekiroğlu, şunları kaydetti:

Sundurmaya merdiven dayamışlardı. Oradan indim. Çocuklarımı kim kurtardı bilmiyorum. Anneme de çatıya çıkmasını söyledim, kurtulduğumu söyledim. Annemi de çıkartmışlar. O nasıl oldu bilmiyorum. Yüzümde ve elimde kesikler vardı. Kartal Otel'e geçtim. Elime peçete alıp bastırmaya çalıştım. Benimle aynı katta kalan arkadaşlarım vardı. Onlar da çıkmıştı, otelde oturuyorlardı. Topallayan bir çocuk gördüm, koluna girdim. ‘Annemi istiyorum’ dedi. Kayak öğretmenleri, çocuğu Kartal Otel'e getirdiler. İtfaiyeyi aradım ve bana yolda olduklarını söylediler. Atlayanlar vardı. Bir tanesinde merdiven vardı. Diğer 2 itfaiyede merdiven yoktu. 3 araç gelmişti az olduğunu düşünerek tekrar itfaiyeyi aradım. Sonrasında annem beni arayarak Kartal Otel'e yangının sıçrama ihtimaline karşılık diğer otele geçtik. İtfaiyeyi gördüm ve yangının arka tarafta yoğun olduğunu ve oraya müdahale etmeleri gerektiğini söyledim. Arka tarafa araçlar giremedi. Tuz gerekiyordu. Ben de ellerimle tuz attım. Arka tarafta branda açıldığını ve bir kişinin atladığını gördüm.

"OTELDE PATRON BABAMDIR"

Otelde patronun babası Halit Ergül olduğunu ifade eden sanık Hacıbekiroğlu, "Yangının garaja sıçrayacağı ve patlama olabileceği söylendi. Kayak hocası garajın boşaltılması gerektiğini söyledi ve babam da aracını garajın önüne park etmiş ve onun da aracını çekmesi gerekiyordu. Ben çocuklarımla sömestir tatili yapmak için gitmiştim otele. Böyle bir trajedinin yaşanması beni derinden üzdü. Şirkette 5 kişi bulundurma zorunluluğu vardı biz yönetime alındık. Bizim sorumluluğumuz ve yetkimiz olmamasına rağmen babam bizi yönetim kuruluna aldı. Otelde patron babamdır. Benim imza ve talimat verme yetkim de yoktur." diye konuştu.