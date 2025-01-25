Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

AA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kaya Otel'de yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını yitirdi.

Bütün ülkeyi yasa boğan yangının sorumlularını tespit ederek cezalandırmak için Adalet Bakanlığı devrede.

Yangınla ilgili soruşturmada 14 şüpheli, gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 10'u dün adliyeye sevk edildi. İşletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras, dün tutuklanmıştı.

OTEL MÜDÜRÜ, MUHABESE MÜDÜRÜ, AŞÇI, ELEKTRİKÇİ VE MUTFAK ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 9 OLDU

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 KİŞİNİN GÖZALTILIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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