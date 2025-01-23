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AA & Ensonhaber

Türkiye'yi yasa boğan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki otel yangınıyla ilgili soruşturma sürerken, faciayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

YANGIN BAŞLADIKTAN 1 SAAT SONRA BAŞLAYAN MÜDAHALE GÖRÜNTÜLENDİ

Grand Kartal Otel'de yangın ihbarının alındığı saat 03.27'de başlayan müdahalelerin ardından, yaklaşık bir saat sonra, saat 04.30 civarında kaydedilen görüntüler çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

ÜST KATLARIN YANDIĞI ANLAR

Videolarda otelin giriş bölgesinden, vadiye bakan cephesinden ve üst katlarından yükselen yoğun alevler açıkça görülüyor. Ayrıca, ekiplerin müdahale ettiği esnada binadan kopan alevli parçaların çevreye saçılarak yangının boyutunu daha da dramatik hale getirdiği fark ediliyor.

Bu görüntüler, yaşanan felaketin boyutlarını ve ekiplerin zorlu mücadele anlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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