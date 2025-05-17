AA

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın, tüm Türkiye'nin canını yaktı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 500 kişi kapasiteli bir otelden, gece saat 03.27'de yangın ihbarı geldi.

Yarıyıl tatilinde yaşanan bu yangın sırasında hayatını kaybeden 78 kişinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını tamamladı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni iddianame hazırlandı.

İSTENİLEN CEZALAR BELLİ OLDU

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede; otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın meydana gelen olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtildi.

İddianamede 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede; otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.

İddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Öte yandan, yangına ilişkin haklarında soruşturma izni istenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin süreç devam ettiği için dosyaları mevcut soruşturmadan ayrılarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başka bir esasa kaydedildi.

YANGININ BAŞLANGICI VE YAYILMASI

İddianameye göre, olay gecesi otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver, otelin dördüncü katında bulunan restoranda "grill plate" isimli elektrikli ızgarayı açtı. Yangının başlangıç anına kadar açık kalan cihazın, 3 termostatından ortada yer alan termostatın aşırı korozyona uğraması nedeniyle görevini yapmadığı ve bu sebeple cihazda aşırı ısınma gerçekleştiği belirlendi.

Cihazdaki ısınma nedeniyle ızgara iletkenlerinde var olan aşınma ve yaşlanma gibi etkilerle kısa devre meydana geldi. Kısa devrenin akım kesici koruyucu elemanlar tarafından giderilememesi üzerine cihazın ızgara bölümündeki hayvansal yağların buharlaşması-yanması ile saat 03.17'de "showroom" diye tabir edilen "grill plate" cihazından küçük bir parlama ile iç haznenin alev almasıyla yangın başladı.

Yangın, 03.24'te "grill plate" haznesinden yakınında bulanan çöp kovasına ve oradan da LPG sağlanan hortuma sıçradı. Alevlerin hortumu eriterek LPG gazını yakmasıyla aşırı hızlanan yangın 03.26'da "kontrol edilebilir sınırların üstüne çıktı" ve alev rengi de mavileşmeye başladı. Sonrasında da tavanda kullanılan vernikli OSB ve ahşap dekorasyonda hızla gazlaşmaya, gazlaşma da aşırı dumanlanmaya ve hızla yanmaya sebebiyet verdi.

Yangının ilk başladığı alandaki malzemelerin yapısı ve LPG'nin yanında mutfak personelinin kaçış için kullandıkları kapalı otoparka açılan kapıyı açık bırakmaları da yanmayı hızlandırdı. Ayrıca, merdiven ve asansör yapılarının yetersiz ve hatalı olması, gaz tahliyesi sisteminin bulunmaması nedeniyle yanıcı ve zehirli gazların hızla otelin üst katlarına yükselmesi, tüm koridorların zehirli duman ve yanıcı gazlarla dolmasına neden oldu.

Binanın yapısal elemanları arasında bulunan "ahşap lambri ve kaplamalar" da yangın sonucu oluşan yüksek sıcaklıktan ve ısıdan etkilenirken, pencere camları ani artan ortam sıcaklığının etkisiyle patlayarak gazları bina dışına taşıdı. Bu olay, binanın dış yüzeyinde bulunan ahşap giydirme malzemesini tutuşturarak alevlerin dış cephede yükselmesine yol açtı.

Otelin "acil durum eylem planının yetersiz olduğu" bildirilen iddianamede, şu tespitler yer aldı:

Otel için acil durumlar arasında yangın hususunun da belirlendiği ancak düzenlenen acil durum eylem planının yetersiz olduğu, oluşturulan afet yönetim planında belirlenen yangın ekibi ve yangın durumundaki ilk yardım ekibinin yetersiz, tecrübesiz, eğitimsiz kişilerden oluşturulduğu, acil durum eylem planının içerik olarak da yetersiz olduğu, personele otelde yangın eğitimi verilmemesi nedeniyle personelin ne yapacaklarını bilemedikleri aksine otopark ana kapılarını açmaları nedeniyle yangının hızlanmasına neden oldukları, yangının büyüme aşamasında resepsiyon görevlisine ulaşan sesli veya görsel bir otomatik uyarının olmadığı, bu nedenle yangına görevli personelin müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları anlaşılmıştır.

İddianamede, yangın gecesi otel mutfağında dört personelin sabah kahvaltısı hazırlamak için çalıştıkları, yangının ilk olarak 03.24'te fark edildiği, fark eden personelin diğer personele haber verdiği, ardından mutfak bölümünden ayrıldığı, 03.26'da jandarmanın, 03.27'de de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı tespitlerine yer verildi.