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Haber Merkezi

Türkiye, bir kez daha bir yangın faciasınına yasında..



Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 4 gün önce meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybederken, olayın acısını daha da derinleştiren çirkin bir gelişme yaşandı.

YAKINLARINI KAYBEDENLERİ ARAYIP DALGA GEÇTİLER

Skype ve Telegram üzerinden organize olan bir grup, trajedide yakınlarını kaybeden ailelerin telefon numaralarına ulaşıp, acılarına alaycı ve küfür içerikli mesajlarla müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu insanlık dışı davranışa karşı İçişleri Bakanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti.

Grup üyelerinin ve yöneticilerinin kimliklerinin tespiti için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yoğun çalışmalar yürütüldüğü açıklandı.

ADALET BAKANLIĞI DA TAKİPTE

Konunun, Adalet Bakanlığı tarafından da yakından takip edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Olayın ardından, toplumun her kesiminden bu tür ahlak dışı davranışlara karşı tepki yükselirken, yetkililer suçluların en kısa sürede adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.