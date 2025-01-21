Kartalkaya'daki yangın felaketi nedeniyle CHP grup toplantısı ertelendi

ANKA
Kartalkaya'daki yangın felaketi tüm gelişmeleri etkiledi.
Can kaybının atmaması temennisiyle tüm ülke bölgeden gelecek haberlere odaklandı.
CHP GRUP TOPLANTISI ERTELENDİ
Bu kapsamda CHP’nin bugün yapılması planlanan grup toplantısı da ertelendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 81 ilin il başkanlarıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basına kapalı olarak bir araya geleceği bildirildi.
CHP’nin basın grubundan paylaşılan bilgilendirme notu şöyle:
Bugün saat 13.30’da gerçekleşecek CHP TBMM Grup Toplantısı, Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün, saat 13.30’te CHP il başkanlarıyla basına kapalı toplantıda bir araya gelecektir.
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