Kartalkaya'daki yangın felaketi nedeniyle CHP grup toplantısı ertelendi

ANKA

Kartalkaya'daki yangın felaketi tüm gelişmeleri etkiledi.

Can kaybının atmaması temennisiyle tüm ülke bölgeden gelecek haberlere odaklandı.

CHP GRUP TOPLANTISI ERTELENDİ

Bu kapsamda CHP’nin bugün yapılması planlanan grup toplantısı da ertelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 81 ilin il başkanlarıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basına kapalı olarak bir araya geleceği bildirildi.

CHP’nin basın grubundan paylaşılan bilgilendirme notu şöyle: