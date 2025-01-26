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AA

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın sonrası kaybettiği 78 canına ağlıyor.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen ve Grand Kartal Otel'e giden 78 aile, geri dönemedi.

Türkiye yitip giden canlarına ağlarken, bazı kişiler ise kan donduran davranışlara imza attı.

Yangında ölen vatandaşların ailelerini arayan bazı şahıslar, hakaret etti ve dalga geçti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

TALİMAT GELDİ: HESAP SORULACAK

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Şüphelilerin kimliğinin tespit edildiği aktarılan soruşturmada, zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarınca resen soruşturma başlatıldığını anımsattı.

"Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

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