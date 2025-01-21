Kartalkaya'daki yangında yaralananların yakınları ALO 184'ten bilgi alacak

AA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangındaki yaralılar, Bolu'daki iki hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı, otelde çıkan yangında yaralananların yakınlarının, "ALO 184" Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattından bilgi alabileceğini bildirdi.

YARALILARIN HANGİ HASTANEDE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Yaralıların bir bölümünün, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğu biliniyor.