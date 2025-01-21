Türkiye sabah saatlerinde korkunç bir olaya uyandı.
Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde gece saatlerinde yangın çıktı.
Otelin mutfak bölümünde çıkan yangın sonrası 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Dördüncü katta çıkan yangına müdahale sürerken, yangının çıkış anından çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.
YARDIM ÇIĞLIKLARI...
Yangının ilk çıkış anından itibaren otelde bulunan vatandaşların, canlarını kurtarmak için çareler aradığı ortaya çıktı.
Otelin üst katlarında bulunan vatandaşların camları açarak bağırmaya başladığı görüldü.
Camları açan vatandaşlar, canlarını kurtarmak için çevrede bulunanlardan yardım istedi.
"İNEMİYORUM"
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü.
Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.
Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
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