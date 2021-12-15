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    Kartepe'de beklenen kar yağışı başladı

    Kar tutkunlarının heyecanla beklediği an geldi. Kartepe, dün gece etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 11:17
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    Kartepe'de beklenen kar yağışı başladı

    Havaların soğumasıyla birlikte, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde beklenen an geldi.

    Kartepe'de heyecanla beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.

    BEKLENEN MANZARA KAMERADA

    Etkisini sürdüren kar yağışı kamerayla kayda alındı.

    Kartepe'de beklenen kar yağışı başladı VİDEO

    SAMANLI DAĞLARI KARLA KAPLANDI

    Her kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü.

    İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de kar yağışı yüksek kesimlerde de etkisini sürdürüyor.

    TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar yağışının yaşandığı yolların açık tutulması için tuzlama çalışmaları yapıyor.

    Kartepe de beklenen kar yağışı başladı #1

    Kartepe de beklenen kar yağışı başladı #2

    Kartepe de beklenen kar yağışı başladı #3

    Kartepe de beklenen kar yağışı başladı #4

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