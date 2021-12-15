Kar tutkunlarının heyecanla beklediği an geldi. Kartepe, dün gece etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Havaların soğumasıyla birlikte, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde beklenen an geldi.

Kartepe'de heyecanla beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.

BEKLENEN MANZARA KAMERADA

Etkisini sürdüren kar yağışı kamerayla kayda alındı.

Kartepe'de beklenen kar yağışı başladı VİDEO

SAMANLI DAĞLARI KARLA KAPLANDI

Her kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü.

İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de kar yağışı yüksek kesimlerde de etkisini sürdürüyor.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar yağışının yaşandığı yolların açık tutulması için tuzlama çalışmaları yapıyor.