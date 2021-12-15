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Kartepe'de beklenen kar yağışı başladı
Kar tutkunlarının heyecanla beklediği an geldi. Kartepe, dün gece etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.
- İHA
- 15.12.2021 - 10:46
- Güncelleme : 15.12.2021 - 11:17
Havaların soğumasıyla birlikte, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde beklenen an geldi.
Kartepe'de heyecanla beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.
BEKLENEN MANZARA KAMERADA
Etkisini sürdüren kar yağışı kamerayla kayda alındı.
Kartepe'de beklenen kar yağışı başladı VİDEO
SAMANLI DAĞLARI KARLA KAPLANDI
Her kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü.
İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de kar yağışı yüksek kesimlerde de etkisini sürdürüyor.
TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar yağışının yaşandığı yolların açık tutulması için tuzlama çalışmaları yapıyor.