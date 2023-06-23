Kasaplar Federasyonu Başkanı Ensonhaber'e anlattı: Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini tek tek Ensonhaber YouTube canlı yayınında aktardı.

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Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık alanlar, kesecekleri kurbanın nasıl olması gerektiğini ve etlerini saklama yollarını araştırıyor.

Dikkatsiz ve yanlış bilgiye dayalı kurban alımı ile etlerin yanlış saklanması, hem ibadeti zedeliyor hem de kurbanın etinden kullananlara zarar verebiliyor.



İlker Koç'un Ensonhaber YouTube kanalında sunduğu programa konuk olan Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve kurban etinin nasıl saklanacağını anlattı:

"Acemi kasaplara kurban kestirmeyin"

3 harfli marketler kurban zamanı gelmeden kurban kesip dağıtıyorlar, orada çok muazzam bir rant var devlet bunlara müsade etmemeli. Bugün Türkiye çapında tüm belediyeler kesim yerleri belirledi. Acemi kasaplara kurbanlarını kestirmeyin. Belediyenin belirlediği yerlerde kestirsinler. Ben bile bayramın 3’üncü kesiyorum neden rahat çünkü.

Sağlıklı kurbanlık hayvanda aranan şartlar

Hayvanın kulağı kesik olmayacak, boynuzu kırık olmayacak. Hayvan canlı olacak ve tüyü parlak olacak. Sağlık raporuna bakın ve küpesine dikkat edin. Hayvanın ağzından salya gelmeyecek bunlara dikkat etmeliyiz. Şimdi pasaportu olduğu için günü, yaşı her şeyi belli.

Kurbanın eti nasıl saklanmalı

İlk kestiğimiz hayvanı hemen poşetlere koyup dolaba atmayalım, havalar sıcak etleri bir gün havalandıralım. Vatandaşlar o gününü kurbanlara ayırsın. Hemen gezmeye gitmesinler. Kaldırım altı kıyma çekenler var, bunlar hijyenik olmayan koşullar vatandaşlar bunlara çok dikkat etsin.



