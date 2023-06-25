Kasaplar uyardı! Kurban etini poşete koymayın Kasaplardan, kurban kesenlere kritik bir uyarı geldi. Buna göre kesilen etler poşete konulmamalı, kaplara yerleştirilerek üzerlerine bez örtülmeli.

AA

Kurban bayramı yaklaştı. Havalar sıcak seyrediyor. Kurban etlerinin doğru saklanması gerekiyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, geçen yıl yanlış saklama yöntemleri nedeniyle Türkiye genelinde kurban etinin yüzde 10'unun çöpe atıldığını belirtti.

Yardımcı'ya göre, etin muhafazası çok önemli ve yapılan bir hata etin zayi olmasına neden olabilir.

Etin kesildikten sonra poşete konmaması gerektiğini söyleyen Yardımcı, kurban kesildikten sonraki korunma yöntemini şöyle paylaştı:

Hemen yeşeriyor, bazen kokuyor ve tüketilemeyecek hale geliyor. Kurban kesildikten sonra etini kaplara koyup üzerine bez örterek eve veya kasaba götürün. Hava da sıcak olduğu için et çabuk bozulabilir. Eti kutularda ya da sini, tepsi gibi kaplarda taşınması gerek.

"Hayvana su içirilmesi tuz veya yiyecek verilmesi doğru değil"

Kesim öncesi hayvana su içirilmesinin tuz veya yiyecek verilmesinin doğru olmadığını aktaran Yardımcı, hayvanı strese sokmamak gerektiğini ifade etti.

"Acemi kasaplar iç organlara zarar verebiliyor"

Acemi kasapların hayvanın derisini kesip, iç organlara zarar verebildiğini bildiren Yardımcı, "Acemi kasaplar hayvanı dörde, beşe bölüyor. Öyle olunca kemikli et ve kıyma yapmak zorunda kalıyoruz. Vatandaş pirzola, bonfile istiyor ama nizami kesilmediği için olmuyor." dedi.

Kurban kesildikten sonra neler yapılmalı?

Yaptıkları araştırmaya göre son beş seneye kadar kurbanlarda etin yüzde 30'unun çöpe gittiğini dile getiren Yardımcı, şunları kaydetti

2022'de bu oran yüzde 10'a kadar düştü. Kadınlarımızdan ricam bir gününüzü kurbana ayırın. Kurban kesildikten sonra etini kaplara koyup üzerine bez örterek eve veya kasaba götürün. Klimalı serin bir odada en az 2 saat dinlendirin. Dinlendirirken de eti sık sık çevirmek gerekiyor. Etin sağlıklı ve lezzetli olması için 24 saat dinlendirilmesini öneriyoruz. Eti poşete koymayın hemen yeşeriyor, bazen kokuyor ve tüketilemeyecek hale geliyor. Yanlış saklama koşullarından dolayı kurban etinin yüzde 10'u çöpe gidiyor. Eti kesinlikle çöp veya giysi fark etmez hiçbir poşete koymayın. Eti uygun koşullarda muhafaza ederek kasaplara getirsinler. Biz 40 kiloluk koçu çöpe atmak zorunda kalmıştık. Üst üste poşetlerin içine sarmış, et yeşerip kokmuş imha etmek zorunda kaldık.

"Kaçak kıyma çekene 60 bin lira ceza"

Geçmiş dönemlerde uygun olmayan koşullarda kıyma çekerek, para kazanmaya çalışanların olduğuna değinen Yardımcı, şöyle konuştu: