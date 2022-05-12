Kaşıkçı Elması kayıp mı, çalındı mı? Kaşıkçı Elması değeri ve büyüklüğü...

Kaşıkçı Elması kayıp mı, çalındı mı? Kaşıkçı Elması değeri ve büyüklüğü...

Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddiaları üzerine Milli Saraylar'dan açıklama geldi. Peki Kaşıkçı Elması kayıp mı, çalındı mı, değeri ne kadar?

Tarihi elmasların en büyük ve en meşhurlarından biri olarak 86 karatlık Kaşıkçı Elması, kaybolduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Osmanlı'dan günümüze miras kalan Kaşıkçı Elması'nın yerine olmadığı öne sürüldü, sosyal medyada hızla yayıldı.

Vatandaşlar, "Kaşıkçı Elması kayıp mı, çalındı mı" sorularına yanıt ararken, Milli Saraylar'dan konuya dair cevap geldi.

Öte yandan Kaşıkçı Elması değeri ne kadar sorusu da gündeme geldi.

Peki Kaşıkçı Elması nerede, çalındı mı? İşte konunun ayrıntıları...

Kaşıkçı Elması kayıp mı?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kaşıkçı Elması'nın yerinde sergilenmeye devam ettiği açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir.

Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir.

Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."





Kaşıkçı Elması kaç karat, değeri ne kadar?

Kaşıkçı Elması, 49 adet çift sıra halinde iri pırlantayla süslenmiş olan Kaşıkçı Elması, 86 karatlık bir elmastır.

Kaşıkçı Elması’nın çevresini iki sıra 49 adet pırlanta bulunmaktadır. 1 cm3 elmasın kütlesi 3.5 gr veya 17.5 karattır. Kaşıkçı elması büyüklüğü 86/ 17.5 = 4.91 cm3 civarındadır.

1600’lü yıllarda Osmanlı Sarayı’na geldiği söylenen Kaşıkçı Elması’nın saraya nasıl geldiği henüz belli değildir.

Değerinin yaklaşık olarak 35 milyon dolar olduğu ifade edilen Kaşıkçı Elması’nın değeri bazı insanlara göre paha biçilmezdir.