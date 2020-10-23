Kasım 2020 celbi askerlik yerleri açıklandı! e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

Salgın nedeniyle uzun zamandır netlik kazanması beklenen askerlik yerleri açıklandı. Binlerce genç askere gideceği yeri öğrendi.

Kasım ayında askere gidecek gençler, askerlik yerlerini öğrenmek için bekliyordu. Peki, Kasım celp dönemi ne zaman açıklanacak, askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorularının yanıtı belli oldu. Er ve erbaşların, bedellilerin, yedek subay ve astsubay adaylarının sevk tarihleri ve sevk belgesinin alınabileceği tarihler...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ardından askerlik yerleri bilgileri 23 Ekim itibariyle duyuruldu.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askere gidecek vatandaşlar, e-devlete giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı, Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu sayfasından askerlik yerlerini öğrenebiliyor.

Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında koronavirüsü testini yaptıracaklar.

CELP VE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak;

Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020