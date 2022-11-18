Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu mu? Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu mu? Kasım ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon oranının belli olup olmadığı merak ediliyor. Ekonomiyi yakından takip eden kişiler tarafından "Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak?" sorusu sorgulanıyor. İşte açıklanma tarihi...

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranları sorgulanmaya başlandı. Ekonomik rakamları yakından takip eden pek çok kişi Kasım ayı enflasyon rakamlarının netleşeceği tarihi araştırmaya başladı. Pek çok kalemde ekonomiye yön veren enflasyon oranları her ay TÜİK tarafından açıklanıyor. Peki Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu mu?

Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu mu?

Memur ve emekli zam oranı yakından takip edilirken Kasım ve Aralık aylarında görülen enflasyonun da açıklanmasının sonrasında yapılacak zam oranları kesinleşmiş olacak.

TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri açıklıyor. Bu sebeple Kasım ayı enflasyonunun 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00'da açıklanması beklenmekte. Ayrıca Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının sonrasında kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.

Yine enflasyon oranları aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için Aralık ayı gelmeden önceki son final tablosunu gösterecek.

Ekim ayı enflasyon oranı ne kadardı?

TÜFE'de yaşanan değişim 2022 sennesi Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki senenin Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak meydana gelmişti.