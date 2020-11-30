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Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
- DHA
- 30.11.2020 - 11:07
- Güncelleme : 30.11.2020 - 11:14
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.