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    Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
    • DHA
    • 30.11.2020 - 11:07
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 11:14
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    Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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