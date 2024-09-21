Kasım Gülpınar: Yeniden Refah benim için hayal kırıklığı oldu Kısa süre önce Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 'Yeniden Refah benim için hayal kırıklığı oldu. Kurumsal bir yapı yok orada. Benim için önemli olan değişen ne var? Değişen hiçbir şey yok. Aynı şeyler, hayal kırıklığı oldu.' dedi.

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Haber Merkezi

Yerel seçimlerden sonra Yeniden Refah Partisi'ndeki istifa furyasında en dikkat çekici isim Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar oldu.

Partinin tek büyükşehir başkanı olan Gülpınar, eylül ayı başında partisinden istifa etti.

İstifasını duyurduğu video kaydından sonra ilk kez konuşan Gülpınar, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

YRP'nin kendisi için bir hayal kırıklığı olduğunu belirten Gülpınar, sert ifadeler kullandı.

"KURUMSAL BİR YAPI YOK"

Gülpınar şöyle konuştu:

Yeniden Refah'ta kurumsal bir yapı yok. Son dakikada gelip de bana ilçe kongreleri kararı aldık, bizimle istişare etmeden... Benim için önemli olan şudur; değişen ne var? Aynı şey! O zaman ne gerek var yahu. Ben bir de bununla uğraşacak değilim.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Gülpınar, sunucunun 'Yeniden Refah'ta bulunmaktan hayal kırıklığı yaşadınız mı?' sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Aynı travmalar, aynı hayal kırıklıkları aynı süreç işlediğinde bir fark görmediğinizde hayal kırıklığı yaşamak doğal bir şey.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Geçmişte partiyi ele geçirmeye çalışmala itham edildiğini ifade eden Kasım Gülpınar, bardağı taşıran son damlanın bu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ağabey' söylemleri biliyorum bazılarını da rahatsız ediyor. Böyle bir amacımız, hedefimiz yok. Siyasette böyle bir hedef olamaz zaten. Hizmet için bu işe girdik ama aynı zamanda örnek olmanın gayreti içindeyiz.Örnek siyasetçi nasıl olur? Örnek idareci nasıl olur? Arkamızdan bir nesil geliyor. Benim tüm çabam kendimden ziyade arkamdan gelecek nesil. Bardağı taşıran son damla oldu.

"URFA'NIN KENDİNE HAS DERTLERİ VAR"

Niye ben uğraşayım ki? Zaten yüküm ağır, bir sürü sıkıntımız var. Urfa'nın kendine has dertleri var. Koca şehirde ben şimdi onlarla mı uğraşayım? Oturup da bir de partiyi 'Şunu şöyle yapın, bunu yanlış yaptınız, bunu neden böyle yaptınız' ben hiçbir zaman kimseye bunun hesabını sormadım. İzlerim, bakarım sessiz sakin şekilde... Ama en son radde geldiğinde ardak taştığında...