Saadet Partisi'nin de katıldığı İran tarafından online yapılan Süleymani anması protesto edildi. Program esnasında "Katil İran" sloganları atıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin yıldönümünde İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan çevirim içi anma programı yine online protesto edildi.

SAADET PARTİSİ DE KATILDI

Zoom programı üzerinden yapılan programa İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'in yanı sıra İranlı yetkililer ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez ve Hür Dava Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Emin Güneş de katıldı.

KATİL İRAN SLOGANLARI

Duyurusu günler öncesinden yapılan programa, Süleymani karşıtları da katıldı.

Program devam ederken ''Katil İran'' sloganları atıldı.

Sloganlar karşısında program davetlilerinin şaşkınlık yaşadığı gözlendi.

Kasım Süleymani anmasına online protesto ViDEO