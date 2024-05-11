Kasımpaşa Mevlevihanesi 99 yıl aradan sonra tekrar açıldı Kasımpaşa Mevlevihanesi, 99 yılın ardından tekrar hizmete açıldı. Turizm ve Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce aslına uygun olarak restore edilen yapıda, tasavvuf, eğitim ve sanat alanlarında çalışmalar yapılacak.

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DHA

Kurulduğu tarihten itibaren 300 yıl boyunca faaliyetini sürdüren, Turizm ve Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Kasımpaşa Mevlevihanesi, İnsan ve İhsan Vakfı öncülüğünde, 99 yıl aranın ardından törenle tekrar hizmete açıldı.

Saat 12.00’de gerçekleşen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İnsan ve İhsan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak ve üyelerinin yanı sıra davetliler katıldı.

Sema gösterisi yapıldı

Sema gösterisinin yapılacağı semahaneye post serilmesinin ardından Mehmet Fatih Çıtlak açılış konuşmasını yaptı.

"Evliya Çelebi'nin rüyasını tabir ettirdiği ocak burasıdır"

Çıtlak, Kasımpaşa'nın Eyüp Sultan (Ebu Eyyub El Ensari) Hazretlerinin hemen karşısında bulunan bir semt olarak her sokağının vakıf olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Kasımpaşa güzel insanlar yetiştirmiştir. Burası maalesef pek kıymetli bilinememiş yapılardandır. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Burada çok muhabbetli, güzel bir katılım görüyoruz. Almanya'dan, Balkanlardan, Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler var. Tam da ümit ettiğimiz gibi aynı muhabbeti isteyen herkes burada. Bir mevlevihanede mevlevi ayini olması demek 'Biz her şeyimizi tamamladık, biz burada insan yetiştiriyoruz, hatta bunu size gösterecek şekilde vitrinini de yaptık' demektir. Bizler buranın inşaatında şu mahalledeki çocuklarla tek tek konuştuk. 'Burası sizin yerinizdir' dedik. Evliya Çelebi'nin rüyasını tabir ettirdiği ocak burasıdır. Bizim de buradan dünyaya söyleyeceğiniz şeyler olacak.

Konuşmaların ardından niyaz ilahisi eşliğinde sema icra edildi. Dualardan sonra tanıtım gezisi gerçekleştirildi.

400 yıllık Mevlevihane

İstanbul’da açılan 3’üncü mevlevihane olma özelliğini taşıyan Kasımpaşa Mevlevihanesi, 1620’li yıllarda Fırıncızâde Şeyh Sırrı Abdi Dede’nin gayretleriyle inşa edildi.

1731 yılında ilk kez kapsamlı bir tamirat geçiren Kasımpaşa Mevlevîhânesi, 1796’da III. Selim, 1835’te ise II. Mahmud himayesinde tekrar inşa edildi.

Kurulduğu tarihten tekkelerin kapatıldığı 1925 senesine kadar üç yüz sene boyunca faaliyet gösterdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)