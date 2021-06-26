Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
277.230
-3.65%
EXEN Coin
27.55
-4.07%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Kaş'ta orman yangını çıktı

    Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken, vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla çalışmalara destek veriyor.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaş'ta orman yangını çıktı

    Antalya'nın Kaş ilçesi, Üzümlü ve İslamlar Mahallesi arasındaki Çetili mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

    4 ARAZÖZLE MÜDAHALE

    Yangına, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazözle müdahale edildi.

    Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve aşırı sıcak nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılırken, bölgeye havadan müdahale için helikopter desteği gönderildi.

    YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

    Bölgeye yakın yerleşim yerlerinde oturanlar ise kendi imkanlarıyla ekiplerin çalışmasına destek veriyor.

    Kaş ta orman yangını çıktı #1

    Kaş ta orman yangını çıktı #2

    Kaş ta orman yangını çıktı #3

    Kaş ta orman yangını çıktı #4

    Kaş ta orman yangını çıktı #5

    Kaş ta orman yangını çıktı #6

    Kaş ta orman yangını çıktı #7

    Kaş ta orman yangını çıktı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir