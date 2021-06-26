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- Kaş'ta orman yangını çıktı
Kaş'ta orman yangını çıktı
Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken, vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla çalışmalara destek veriyor.
- DHA
- 26.06.2021 - 16:19
- Güncelleme : 26.06.2021 - 16:25
Antalya'nın Kaş ilçesi, Üzümlü ve İslamlar Mahallesi arasındaki Çetili mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
4 ARAZÖZLE MÜDAHALE
Yangına, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazözle müdahale edildi.
Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve aşırı sıcak nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılırken, bölgeye havadan müdahale için helikopter desteği gönderildi.
YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Bölgeye yakın yerleşim yerlerinde oturanlar ise kendi imkanlarıyla ekiplerin çalışmasına destek veriyor.