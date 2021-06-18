4 yıl önce Güvercin Adası yakınlarında batırılan 1960 model tank, dalış turizminin gözdesi oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş ilçesine getirilen 1960 model tank, 2017 yılında Güvercin Adası yakınlarında batırıldı.

4 yılı aşkın bir süredir burada bulunan 45 tonluk devasa tank, birbirinden farklı su altı güzelliklerini barındıran Kaş'ın dalış turizmine katkı sunuyor.

DALIŞÇILARDAN YOĞUN İLGİ

15 metre derinlikte bulunan ABD yapımı tank, bölgeye gelen dalgıç ve su altı meraklılarının en fazla görmek istediği batıklar arasında yer alıyor.

Tankı son olarak lisanslı dalgıç olan Emin Buluç görüntüledi. Buluç, “Ben de ilk defa gördüm. Mutlu oldum. Hem deniz altı canlılarına yuva oluyor hem de turizme canlılık katıyor.” dedi.

Kaş'ta su altındaki 45 tonluk tank dalgıçların ilgisini çekiyor VİDEO