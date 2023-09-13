Kastamonu Belediye Başkanı'nın bulunduğu panelvan otomobille çarpıştı Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun bulunduğu panelvanın çarpıştığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Vidinlioğlu yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu duyurdu.

AA

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun bulunduğu Mehmet Ulusoy'un kullandığı panelvan, Kastamonu-Ankara kara yolu Kayı köyü mevkiinde Şerafettin Kubal idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 62 yaşındaki Şerif Kubal yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başkan yara almadı

Kazayı Vidinlioğlu ve panelvanda bulunanlar yara almadan atlattı.

Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlık seçimi sonrası İl Genel Meclisi Başkanlığı Salonu'nda gazetecilere, kazanın Ankara'dan döndükleri sırada yaşandığını söyledi.

"Biz de iyiyiz çok şükür"

Kazaya tali yoldan çıkan bir otomobilin sebep olduğunu belirten Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Tali yoldan çıkan araçta iki yaralı var ama durumları iyi. Arabayı kullanan hacı amcanın sağ elinde birazcık kanaması vardı, onun dışında da bir şey yok. İyiydi, sıkıntı yok ama tabii arabada ne kadar hasar var onu da bilmiyorum. Araba ters döndü. Biz de iyiyiz çok şükür.

"Allah beterinden saklasın"

Kendisinde önemli bir şey olmadığını anlatan Vidinlioğlu, "Kaza anında başımı çarptığım için ufak bir kızarıklık oluştu. Onun haricinde bir sıkıntım yok. Allah beterinden saklasın." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)