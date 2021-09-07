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    Kastamonu sel mağdurlarına korona aşısı yapıldı

    Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyünde, selin yaralarının sarılmasının ardından vatandaşlara korona virüs aşısı yapıldı.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 17:37
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    Kastamonu sel mağdurlarına korona aşısı yapıldı

    Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yoğun yağış sonrası çay ve derelerin taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu.

    Sel afeti İnebolu, Çatalzeytin, Azdavay, Abana, Küre, Şenpazar ve Bozkurt’ta can kayıpları ile çok sayıda aracın, ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu.

    SELZEDELERE AŞILARI YAPILDI

    Yaşanan sel felaketinden etkilenen Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyünde, selin yaralarının sarılmasının ardından köy sakinlerine koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

    Daday Devlet Hastanesi görevlileri, köye gelerek aşı zamanı gelmiş vatandaşların eksik kalan aşılarını yaptı.

    60 VATANDAŞIN AŞILARI TAMAMLANDI

    Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda Daday Devlet Hastanesine bağlı 1 ambulans, 1 doktor ve 2 sağlık personelinden oluşan ekip, mobil aşı uygulamasında hazır bulundu.

    Uygulamada aşı zamanı gelmiş yaklaşık 60 vatandaşın, köy merkezinde aşıları tamamlandı.

    Kastamonu sel mağdurlarına korona aşısı yapıldı #1

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