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    Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.08.2021 - 20:57
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 08:24
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    Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz'de yaşanılan sel fekaletiyle ilgili son durumu açıkladı.

    SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17 OLDU

    Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesindeki vatandaşların kurtarılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi:

    "ALLAH'TAN RAHMET, YAKINLARINA VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

    "Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.

    Kastamonu, Sinop ve Bartın da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 ye yükseldi #1

    "VATANDAŞLARIMIZIN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

    Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

    Kastamonu'da selden etkilenen vatandaşlar çatılardan helikopter yardımıyla kurtarıldı VİDEO

    Kastamonu, Sinop ve Bartın da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 ye yükseldi #2

    Kastamonu, Sinop ve Bartın da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 ye yükseldi #3

    Kastamonu, Sinop ve Bartın da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 ye yükseldi #4

    Kastamonu, Sinop ve Bartın da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 ye yükseldi #5

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