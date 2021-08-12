Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz'de yaşanılan sel fekaletiyle ilgili son durumu açıkladı.

SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17 OLDU

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesindeki vatandaşların kurtarılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi:

"ALLAH'TAN RAHMET, YAKINLARINA VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

"Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.

"VATANDAŞLARIMIZIN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

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