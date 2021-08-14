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    Kastamonu Valiliği: 300 ceset olduğu iddiası gerçek dışı

    Kastamonu Valiliği: 300 ceset olduğu iddiası gerçek dışı

    Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından 250-300'den fazla ceset olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Kastamonu Valiliği tarafından açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 10:14
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    Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel felaketinden en çok etkilenen illerden biri de Kastamonu oldu.

    34 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'daki ölü sayısıyla ilgili sosyal medyada teyit edilmemiş çok sayıda bilgi paylaşıldı.

    Vefat sayısının 250-300'ü geçtiği iddialarına Kastamonu Valiliği tarafından cevap verildi.

    "250-300 CESET OLDUĞU GERÇEK DIŞIDIR"

    Kastamonu Valiliği, Bozkurt'ta 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği iddiasını yalanladı.

    Kastamonu Valiliği: 300 ceset olduğu iddiası gerçek dışı #1

    "MÜCADELEYİ ZAAFA UĞRATMAYA DÖNÜK BU AÇIKLAMAYI KINIYORUZ"

    Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük bu açıklamayı kınıyoruz."

    Kastamonu Valiliği: 300 ceset olduğu iddiası gerçek dışı #2

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