Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 kayıp var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinde açıklamalarda bulundu. Soylu, can kaybının 58, kayıp ihbarının 77 olduğunu bildirdi.

Sel felaketinin en ağır vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 58'e yükselirken, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14-15 olmak üzere toplamda 77 kayıp ihbarı var.

''BURADA AĞIR BİR TABLO VAR''

Bakan Soylu'nun açıklamaları;

''Yaşadığımız sel benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Burada ağır bir tablo var.

Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek. Tüm köylere helikopterle jeneratör gönderiyoruz.

Süleyman Soylu'dan afet bölgesi Bozkurt'ta açıklamalar-Video



"Sayın Cumhurbaşkanımızın AFAD'a verdiği onayla çalışmaya başladık. Yarın itibarıyla kampanyamızı başlatacağız. Şu ana kadar 47 milyon 600 bin lira yardım yapıldı vatandaşlarımızdan. 60 milyon da taahhüt var şu anda. Pazartesi itibarıyla onlar da yatıracaklar zannediyorum. Vatandaşlarımız SMS atabilirler, ayni olarak da yardım yapabilirler. Aynı yardım yapmak isteyenler, burada ne ihtiyaç olabilir? Giysi ve ayakkabı. Giyim mağazaları vasıtasıyla bunları vatandaşlarımıza ulaştıracağız.





''HES PATLAMIŞ DİYORLAR BU DOĞRU DEĞİL''



Evi tahliye edenlere 3 bin TL, evi hasar görenlere 50 bin TL yardım yapılacak. Giyim yardımında, her şeyde bulunacağız. Evinde hasar olan vatandaşa 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı vereceğiz.

HES'in bulunduğu bölgeye gittik. HES patlamış diyorlar bu doğru değil. Buradaki HES barajı olan bir HES değildir, borular vardır. HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük.





KAYIP İHBARI 77, CAN KAYBI 58

Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 58'e yükseldi.

Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14-15 kayıp ihbarı var. Toplamda 77 kayıp ihbarı var.

Sel bölgesinde yıkılan binalar için idari ve adli soruşturma başlatıldı.''