Kastamonu'da ameliyathanenin önüne köpek maması bırakıldı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathanesinin önüne sokak köpekleri için bırakılan mama görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

ensonhaber.com

Türkiyenin sokak köpekleri ile imtihanı bitmedi.

Yıllardır sokaklarda terör estiren vahşi köpekler onlarca ölüme, katbekat yaralanmaya neden oldu.

Kimi zaman doğrudan diş kesikleri yüzünden can veren kurbanlar kimi zaman ise köpeklerden kaçarken kamyonların altında ezilerek hayattan koptu.

Sayısız çocuk ise köpek saldırıları yüzünden hem fiziksel hem de ruhsal, hayat boyu taşıyacağı yaralar aldı.

Ne kadar can yansa da hayvanseverler ve mama lobileri nedeniyle sokak köpeği sorunu çözülemedi.

Sorunun çözümüne engel olan hayvanseverler ise yer mekan fark etmeksizin sokak köpeklerini beslemeye devam ediyor.

Ameliyathane girişinde köpek maması

Son dikkat çekici görüntü Kastamonu'dan geldi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathane girişi önünde çekilen fotoğraf, görenleri hayrete düşürdü.

Kamusal alanda en steril yerlerden biri olması gereken koridorda yere bırakılan köpek maması tepkiye neden oldu.

Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, vatandaşlar sorunun çözümü için yetkilileri göreve çağırdı.