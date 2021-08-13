Bozkurt ilçesinde, sel sularının etkisiyle arabasının içinde sürüklenen vatandaş o anları görüntüledi.

3 gün önce başlayan şiddetli yağmurlar, seli beraberinde getirdi. Sel sonucu, Kastamonu'daki Bozkurt ilçesi sular altında kalırken, çok sayıda ev zarar gördü.

Bütün kurum ve kuruluşların seferber olduğu sel felaketinde şu ana kadar 38 kişi yaşamını yitirdi.

Birçok araç, eşya ve ağaçların sürüklendiği Bozkurt ilçesinin sokaklarında ilginç anlara şahit olundu.

Sel sularında aracıyla sürüklenen bir vatandaş, o anları görüntüledi.

"ARABANIN İÇİNDE MAHSUR KALMIŞ DURUMDAYIM"

Arabanın içinde mahsur kaldığını belirten vatandaş, "Arabanın içinde mahsur kalmış durumdayım, sel aldı götürüyor. Bütün Bozkurt gidiyor. Hatta marketlerin girişini geçti, neredeyse iki kat yüksekteyiz." dedi.

"İNŞALLAH CAMLAR KIRILMAZ, İÇERİ SU GİRMEZ"

Arabaların selin etkisiyle sürüklendiğini aktararak, "Araba sürüklenmeye devam ediyor, meydana doğru gidiyoruz şu an. Allah yardımcımız olsun, arabalar hep bu durumda. İnşallah camlar kırılmaz, su girmez içeriye. Arkadan da gelmeye devam ediyor hala." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da aracın içindeyken selde sürüklendi VİDEO