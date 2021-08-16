Sel felaketinin yaşandığı bölgelerden Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, hepsinin kadınlardan oluştuğu 7 kişilik kurtarma ekibi çalışmalara destek veriyor.

Karadeniz'in batısındaki Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinin ardından devletin ve gönüllü ekiplerin çalışmaları hızla devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde İstanbul'dan gelen ve hepsi de kadınlardan oluşan 7 kişilik sivil arama kurtarma derneği ekibi de kayıpları arama çalışmalarına destek veriyor.

Can kaybının 77'ye yükseldiği afette kayıp ihbarının 47 olduğu bildirildi.

''GÖNÜL İŞİ OLARAK YAPIYORUZ''

Ekip üyelerinden 1 çocuk annesi Meryem Gülbulak, Bozkurt'a Antalya yangınından geldiklerini belirterek, arama kurtarma çalışmasında zorlanmadıklarını söyledi.

Gülbulak, "Çünkü biz bunu bir gönül işi olarak yapıyoruz. Kadın arkadaşlarımız özellikle erkek arkadaşlarımızdan hiçbir farkı yok; hepimiz eşitiz, hepimize aynı işler veriliyor, herkes aynı görevi üstleniyor. Yeri geliyor yoğun tempoda ağır işler de yapıyoruz. Yeri geliyor hafif işler de yapıyoruz. Kadın ve erkek olarak tamamen birlikte yaptığımız bir iş, gönül vererek yaptığımız bir iş" diye konuştu.

Kastamonu'da arama kurtarmaya kadın desteği VİDEO

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''ÇOCUKLARIMIZ 'KURTARMADAN GELMEYİN' DİYOR''

5 yaşında oğlunun olduğunu söyleyen Gürbulak, "Anne olarak aşırı duygusalız. Ekibimizde 2 annemiz daha var. Onlar da çocuklarını bırakıp geldiler. Çocuklarımız bu konuda bilinçli. Buraya gelirken 'kurtarmadan gelmeyin' diye konuşmalar yapıyorlar.

Anne olarak duygularımızı geri planda tutmaya çalışıyoruz. Ancak burada karşılaştığımız durumlar karşısında kendimizi tutamıyoruz" ifadesini kullandı.